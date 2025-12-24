Make America Great Again: что из себя представляет новая стратегия нацбезопасности США

Акцент на западном полушарии и Европе

Обе доктрины в некоторой степени объединяет тот акцент, который они делают на западном полушарии и американском континенте. Хотя, конечно, есть и серьезные отличия. В начале XIX века США таким образом заявляли о своем преимущественном праве на влияние в Латинской Америке, из которой как раз изгнали испанцев и образовали новые независимые государства. Это заявление было адресовано конкурентам из Европы, которые в это время расширяли свое влияние и в последующие годы вели активную борьбу за колонии по всему миру. В первую очередь это касалось Великобритании, которая после победы над Наполеоном стала самой могущественной колониальной державой в мире. Так что это был элемент конкуренции против растущей мощи Европы.

Нынешний документ призывает «к превосходству США в Западном полушарии», но уже в других условиях, когда Европа этого вовсе не оспаривает и, собственно, не преследует империалистических целей, как в XIX веке. Собственно, борьба за территории сейчас в принципе потеряла прежний смысл.

Современная доктрина Трампа также адресована Европе, но в части ее критики, главным образом за либеральную политику, в том числе в отношении миграции. В тексте говорится, что Европа «сталкивается с перспективой разрушения цивилизации», и что «некоторые европейские страны будут неузнаваемы через 20 лет». Это праворадикальный манифест, в котором пример Европы используется для того, чтобы подтвердить свою идеологическую позицию. Для современной политики США это имеет большое значение, потому что она фактически декларирует завершение либерального порядка во внутренней политике западных стран и их действиях на международной арене.

Фото: Flickr.com

Прагматизм в международных отношениях

То есть, речь идет о выходе США из того политического порядка, который сложился после второй мировой войны и который, собственно, ими был создан и ими же и возглавлялся. Напомним, что в послевоенное время Европа была разрушена, и все финансы были сосредоточены в США. Тогда главная задача заключалась в том, чтобы не повторить ошибки после первой мировой войны, когда репарации с Германии создали условия для появления в ней реваншистских идей. Поэтому появился план Маршалла, а также концепция либерального порядка, который впоследствии находился в основе политики стран Запада.

Так что новая доктрина США фактически ее дезавуирует, что теоретически может привести к большим изменениям в международных отношениях. Потому что из них уходит идеология. Теперь речь идет в основном о realpolitik и прагматических отношениях на межгосударственном уровне без акцента на либеральные ценности.

В этой связи в декларации написано, что США переходят к тактике взаимовыгодных отношений без учета характера политической системы стран, с которыми они будут взаимодействовать. Собственно, это настоящая революция в международных отношениях по сравнению с периодом после завершения второй мировой войны. Во время холодной войны именно либеральная идеология рассматривалась как одно из средств конкурентной борьбы с СССР и его союзниками по социалистическому блоку. Затем это продолжилось после распада мира социализма. Теперь это уже не инструмент внешней политики.

Элементы изоляционизма

Кроме того, новая доктрина означает попытку возврата к изоляционизму в политике США. Здесь это была очень распространенная идея, особенно в первой половине XX века. В самом общем плане она исходила из того, что США в целом самодостаточны и не нуждаются в остальном мире. Поэтому с начала второй мировой войны и особенно после поражения Франции в 1940 году из-за позиции изоляционистов президент Франклин Рузвельт не мог поддерживать Великобританию в полном объеме. По сути, только нападение Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года привело к активному вовлечению США во вторую мировую войну.

Теперь Трамп пытается вернуть изоляционистскую позицию. В новой доктрине написано, что «дела других стран касаются нас только, если их действия напрямую угрожают нашим интересам». Собственно, благодаря изоляционистским настроениям Трамп и смог победить на президентских выборах 2024 года.

Фото: canva

Но после этого у него наметились сложности в отношениях с этим влиятельным лагерем в американском общественном мнении и политике. В частности, изоляционистам не нравится активная деятельность Трампа по всему миру, особенно вмешательство США в 12-дневную войну Израиля с Ираном летом этого года. Тогда американские бомбардировщики нанесли один, но мощный удар по иранским ядерным объектам. Они также выступили против роста военных расходов. В то время как при Трампе расходы на армию выросли до рекордной суммы в 901 млрд долларов.

В общем изоляционисты разочарованы Трампом. Поэтому новая доктрина для него - хорошая возможность снова продемонстрировать им свои приоритеты, даже если они не совсем соответствуют действительности. Потому что политика его администрации все-таки более имперская, чем изоляционистская, чего стоят идеи присоединить Канаду и Гренландию.

Очевидно, что Трампу нравится заниматься политикой на глобальном уровне. Здесь он может получить больше дивидендов, чем во внутренней политике в США, где у него падают рейтинги из-за роста цен и стоимости жизни. Последнее напрямую связано с вводимыми им пошлинами. В то время, как во внешней политике его активность приносит свои результаты. Сам он говорит о семи остановленных им войнах. Хотя здесь есть вопросы, как их считать, и какова его роль в этом. Но в любом случае во внешней политике ему особенно комфортно, что далеко от идей американского изоляционизма.

Основные тезисы стратегии

В таком смысле новая стратегия национальной безопасности США — это скорее декларация идеологических взглядов Трампа, связанных с идеей «сделать Америку снова великой», и включает весь набор его главных тезисов. Среди них восстановление военной мощи, промышленного потенциала, «создание динамичной, инновационной и передовой экономики».

Вопрос здесь не только в том, возможно ли это в современных условиях. Потому что американская экономика глубоко интегрирована в мировую, и очень трудно оценить последствия реализации попытки отказаться от политики глобализации. Вопрос также в том, можно ли утверждать, что экономика США сегодня настолько же самодостаточна, насколько в первой половине XX века, и можно ли восстановить такое положение.

Фото: canva

Но и в данном случае речь по-прежнему идет скорее о декларации намерений. Потому что США явно не собираются отказываться от глобальной экономики, напротив они хотят использовать ее потенциал для своих потребностей. Это такая идея американо-центризма. Поэтому, когда Трамп вводит санкции против какой-то страны, он всегда требует, чтобы она отказалась от ответных мер. С его точки зрения, он таким образом восстанавливает справедливость, как он ее понимает.

Приоритеты внешней политики: Россия, Украина и Китай

Один из тезисов декларации связан с завершением военного конфликта России и Украины. Здесь подчеркивается, что скорейшее завершение военных действий отвечает интересам США: «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины».

Несомненно, это отражает приоритеты скорее самого Трампа, чем американских изоляционистов, не только в связи с завершением еще одной войны, что для него важно, но также в связи с перспективой реализации проектов с Россией. Это имеет значение для США на фоне того, что в новой декларации много внимания уделено отношениям с Китаем, а также тому, что сдерживание конфликта вокруг Тайваня является приоритетным для сохранения военного превосходства США в регионе. Кроме того, в декларации указывается, что вследствие реализации политики прежних администраций экономические отношения США с Китаем стали несбалансированными. В целом для Вашингтона именно в этой связи представляет интерес стабилизация отношений с Россией, чтобы не допустить слишком тесного сближения Москвы и Пекина, что может сказаться на расстановке сил в глобальном формате.

В общем, новая декларация заметно меняет видение США в отношении глобальной системы международных отношений. Хотя и выглядит скорее, как идеологический документ. При этом она довольна противоречива. Но более важно, есть ли у этого документа перспектива, или все еще может измениться. Это главный вопрос, который сегодня беспокоит всех: нужно ли адаптироваться к новым реалиям, или просто «пересидеть» это достаточно смутное время.