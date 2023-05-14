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Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 18:26
Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг Фото: t.me/askhat_oralov_online

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстанец выиграл финал в Ташкенте у хозяина ринга - узбекистанца Ойбека Джураева. В третьем раунде Махмуд Сабырхан дважды отправил соперника в нокдаун.

Для 21-летнего Махмуда Сабырхана это вторая медаль на взрослом ЧМ - на прошлом турнире он был серебряным призером. В 2022 году он доходил до финала чемпионата Азии, а в этом году стал победителем молодежного чемпионата Азии (до 22 лет).

Ранее казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови и завоевал «золото» турнира, а Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата.
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