АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстанец выиграл финал в Ташкенте у хозяина ринга - узбекистанца Ойбека Джураева. В третьем раунде Махмуд Сабырхан дважды отправил соперника в нокдаун.

Для 21-летнего Махмуда Сабырхана это вторая медаль на взрослом ЧМ - на прошлом турнире он был серебряным призером. В 2022 году он доходил до финала чемпионата Азии, а в этом году стал победителем молодежного чемпионата Азии (до 22 лет).