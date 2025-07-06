Махмуд Сабырхан взял «золото» Кубка мира без финального боя
Махмуд Сабырхан стал победителем Кубка мира по боксу, который проходит в Астане под эгидой международной организации World Boxing, передает корреспондент агентства Kazinform.
Финальный бой в весовой категории до 55 кг не состоялся — японский спортсмен Руи Ямагучи отказался выходить на ринг и снялся с соревнований. Таким образом, Сабырхану была присуждена техническая победа.
Согласно правилам World Boxing, в случае отказа одного из участников от боя (по медицинским показаниям или иным причинам), его соперник автоматически признаётся победителем поединка.
На пути к финалу Махмуд Сабырхан уверенно прошёл болгарина Ясена Радева в полуфинале
и демонстрировал отличную форму на протяжении всего турнира.
Сабырхан — чемпион мира и участник Олимпийских игр в Париже. Победа на этом Кубке мира стала ещё одним подтверждением его высокого уровня и стабильности в международных соревнованиях.
В интервью после финала Махмуд Сабырхан ответил на вопрос, что тяжелее — бить соперников на ринге или быть звездой бокса и нести бремя популярности, давать интервью, автографы и жить публичной жизнью.
— Я не считаю себя звездой бокса. Впереди ещё новые вершины, мировые соревнования, чемпионат мира в Ливерпуле. Когда стану как Головкин, тогда и буду звездой. А пока я простой парень, который любит бокс и умеет достигать целей. Увидимся на чемпионате мира — мы с командой будем там отстаивать честь страны, — сказал Махмуд Сабырхан.