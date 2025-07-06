Махмуд Сабырхан взял «золото» Кубка мира без финального боя

Финальный бой в весовой категории до 55 кг не состоялся — японский спортсмен Руи Ямагучи отказался выходить на ринг и снялся с соревнований. Таким образом, Сабырхану была присуждена техническая победа.

Согласно правилам World Boxing, в случае отказа одного из участников от боя (по медицинским показаниям или иным причинам), его соперник автоматически признаётся победителем поединка.

На пути к финалу Махмуд Сабырхан уверенно прошёл болгарина Ясена Радева в полуфинале

и демонстрировал отличную форму на протяжении всего турнира.

Сабырхан — чемпион мира и участник Олимпийских игр в Париже. Победа на этом Кубке мира стала ещё одним подтверждением его высокого уровня и стабильности в международных соревнованиях.

В интервью после финала Махмуд Сабырхан ответил на вопрос, что тяжелее — бить соперников на ринге или быть звездой бокса и нести бремя популярности, давать интервью, автографы и жить публичной жизнью.