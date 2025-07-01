Махмуд Сабырхан победил корейского боксёра и вышел в следующий раунд Кубка мира

М. Сабырхан с самого начала захватил инициативу в ринге. Во втором раунде он провёл серию точных ударов, в результате которых корейский спортсмен оказался в нокдауне.

До конца встречи Махмуд Сабырхан доминировал, действуя хладнокровно и точно. По итогам трёх раундов казахстанец одержал уверенную победу по очкам и вышел в следующий круг соревнований.

Напомним, этап Кубка мира по боксу впервые проходит в Казахстане. В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 31 страны. Эти соревнования считаются важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).