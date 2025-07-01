Махмуд Сабырхан победил корейского боксёра и вышел в следующий раунд Кубка мира
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан одержал яркую победу в весовой категории до 57 кг на этапе Кубка мира по боксу, который проходит в Астане. Его соперником стал представитель Южной Кореи Чин Чжэ Ён, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
М. Сабырхан с самого начала захватил инициативу в ринге. Во втором раунде он провёл серию точных ударов, в результате которых корейский спортсмен оказался в нокдауне.
До конца встречи Махмуд Сабырхан доминировал, действуя хладнокровно и точно. По итогам трёх раундов казахстанец одержал уверенную победу по очкам и вышел в следующий круг соревнований.
Напомним, этап Кубка мира по боксу впервые проходит в Казахстане. В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 31 страны. Эти соревнования считаются важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).