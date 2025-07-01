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    16:22, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Махмуд Сабырхан победил корейского боксёра и вышел в следующий раунд Кубка мира

    Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан одержал яркую победу в весовой категории до 57 кг на этапе Кубка мира по боксу, который проходит в Астане. Его соперником стал представитель Южной Кореи Чин Чжэ Ён, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Махмуд Сабырхан победил корейского боксёра и вышел в следующий раунд Кубка мира
    Фото: скрин с видео

    М. Сабырхан с самого начала захватил инициативу в ринге. Во втором раунде он провёл серию точных ударов, в результате которых корейский спортсмен оказался в нокдауне.

    До конца встречи Махмуд Сабырхан доминировал, действуя хладнокровно и точно. По итогам трёх раундов казахстанец одержал уверенную победу по очкам и вышел в следующий круг соревнований.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу впервые проходит в Казахстане. В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 31 страны. Эти соревнования считаются важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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