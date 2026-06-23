Махинация с пропиской в Токио привела к аресту руководителя крупной скам-сети из Камбоджи

В Японии задержали предполагаемого топ-менеджера крупного синдиката Prince Holding Group, внесенного в санкционные списки США и Великобритании. Вместе с ним арестованы еще два человека, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

По версии токийской полиции, всех троих подозревают в махинациях с документами. Они подали в мэрию Токио ложные данные о смене адреса для получения вида на жительство в Японии, что может квалифицироваться как использование поддельных официальных электронных документов.

Расследуя подачу ложных сведений о смене адреса, следователи вышли на главного фигуранта дела — Ху Ши, которого считают одним из руководителей Prince Holding Group. Штаб-квартира организации находится в Пномпене, а сама она внесена в санкционные списки США и Великобританией как одна из крупнейших преступных сетей Азии.»

По данным Министерства финансов США, группировка создала в Камбодже разветвленную сеть закрытых мошеннических комплексов. Следователи считают, что ее представители заманивали людей из разных стран обещаниями высокооплачиваемой работы, а затем удерживали их и принуждали участвовать в трансграничных схемах мошенничества и другой незаконной деятельности.

В прошлом году под американские санкции попали как сама Prince Holding Group, так и ее председатель Чэнь Чжи — предприниматель китайского происхождения, имеющий гражданство Камбоджи.

По данным следствия, 44-летний уроженец Китая Ху Ши, имеющий гражданство Кипра, использовал несколько имен, включая Чэнь Сяоэр. Мужчина был задержан 14 июня.

Также по делу проходят 31-летний гражданин Китая Ли Иньхун и 36-летняя гражданка Китая Хао Фэнчжи.