Махамбет Досмухамбетов обратился к жителям Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за последние четыре дня от COVID-19 скончались 24 человека. Такие данные озвучил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в обращении к жителям региона на своей странице в сети Facebook, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона обратился к населению с просьбой максимально обезопасить себя, своих родных и близких от опасной инфекции. По словам Махамбета Досмухамбетова, на сегодня средний суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 400 человек.

«Резкий рост числа заболевших коронавирусом и пневмонией вызван распространением особо опасного штамма под названием «дельта», а также несоблюдением карантинных требований. Показатель заболеваемости увеличился в 8 раз», - сообщил аким области.

Напомним, что решением Межведомственной комиссии со 2 августа в пяти городах страны будет введен жесткий локдаун. В число городов с нестабильной эпидемиологической ситуацией вошел и Атырау. В частности, в регионе временно приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq». Запрещены развлекательные, спортивные, семейные и иные массовые мероприятия.

«За последние четыре дня в регионе от COVID-19 скончались 24 человека. Потерять столько наших земляков в мирное время - это большая трагедия. Если ситуация продолжит ухудшаться, придется принимать более жесткие меры. Не хотелось бы вводить строгие ограничения, как в прошлом году. Нынешняя эпидситуация в наших с вами руках», - говорится в обращении Махамбета Досмухамбетова к жителям Атырауской области.





Напомним, новое постановление об ужесточении карантина подписал главный санврач Атырау.