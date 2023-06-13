Магзум Мирзагалиев встретился с руководством Управления по санкциям МИД Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 12 июня т.г. в Лондоне председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел переговоры с директором Управления по санкциям Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Ридом, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, включая поставки казахстанских энергоносителей по нефтепроводу КТК.

В ходе беседы глава КМГ поблагодарил британское внешнеполитическое ведомство за сотрудничество и проведение регулярных консультаций.

«В условиях усложнения геополитической ситуации в мире, очень важно, чтобы санкционные риски не «били рикошетом» по бесперебойным поставкам казахстанской нефти, в особенности по трубопроводу КТК. Я думаю, это предмет наших обоюдных интересов, и очень важно, что мы проводим подобные встречи в столь конструктивном ключе», — отметил М.Мирзагалиев.

Также председатель Правления КМГ подчеркнул особую роль МИД РК и посольства Казахстана в Великобритании в деле поддержания регулярных контактов с британскими партнерами.