Магзум Мирзагалиев: Вегетация проходит сложно, но стабильно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева с представителями гражданского сектора и НПО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы управления водными ресурсами.

«Перед нами стоят задачи по сохранению водного баланса на уровне 90-100 кубических км за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов 2030 году, строительства новых ирригационных систем, модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водной отрасли, водосбережение и др.», - сказал министр.

Министр экологии в своем выступлении рассказал о ходе проводимой работы по реконструкции оросительной системы и восстановлению орошаемых земель.

«За 2019-2020 годы было отремонтировано 1734 км каналов, введено в оборот 111,5 тыс. га орошаемых земель. Это даст возможность дополнительно создать 22,3 тыс. рабочих мест. В этом году запланирована реконструкция 1050 км оросительной сети. Это позволит ввести в оборот востребованные орошаемые земли площадью 78 тыс. га. В итоге будет создано 11 тыс. постоянных рабочих мест, увеличено сельхозпродукции на сумму 30 млрд. тенге/год», - отметил М.Мирзагалиев.

Министр остановился на вопросах прохождения вегетационного периода. По его словам, «вегетация проходит сложно, но стабильно». Так, достигнуты договоренности с Республикой Кыргызстан о дополнительном сбросе воды на пике вегетации (июнь-август) из Токтогульского водохранилища в объеме 330 млн. кубометров воды в русло реки Сырдарья. С узбекской стороной пришли к соглашению о беспрепятственном транзите этого объема воды через их территорию.

В декабре года 2020 года Министерство экологии предупреждало, о том, что Казахстан находится в маловодном цикле, поэтому в феврале-марте 2021 года осуществлены выезды в регионы с целью информирования фермеров о складывающейся водохозяйственной ситуации. Было рекомендовано снизить посевы водоемких культур и готовиться к вегетации в условиях маловодья.

Также министр акцентировал внимание на вопросах кадрового обеспечения. Для повышения квалификации специалистов в области водного хозяйства в этом году открыты два центра. Один в СКО, а другой в Алматы - международный центр водных проблем и мелиорации «Water Hub» при КазНАУ. В 2021г. всего планируется обучить 800 человек. Создан молодежный кадровый резерв из 15 человек.

«К сожалению, очень много специалистов из этой отрасли ушли. Для того, чтобы сейчас отрасль подпитать кадрами, по нашей инициативе в 2020 году открыт Институт водного хозяйства при Таразском государственном университете им М.Х. Дулати», - отметил Магзум Мирзагалиев.