Магзум Мирзагалиев подвел итоги своей работы в КазМунайГазе

Экс-глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев подвел итоги своей работы в компании, передает агентство Kazinform.

- Как для человека, прошедшего все ступени в нефтегазовой отрасли, было честью и большой ответственностью руководить компанией на протяжении двух лет. Хочу поблагодарить Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за поддержку и доверие, - написал в Х Магзум Мирзагалиев.

Он перечислил некоторые примеры итогов работы.

- Компания приступила к реализации ряда масштабных проектов с международными партнерами, запущены новые маршруты транспортировки нефти, начаты геологоразведочные работы в разных регионах страны. Создано СП для реализации проекта по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области с ведущими компаниями СИБУР и Sinopec. Ключевым событием в жизни не только компании, но и всей нефтегазовой отрасли страны, стал запуск бренда казахстанской нефти KEBCO — Kazakh Export Blend Crude Oil. Если при первых торгах KEBCO торговался с дисконтом к Brent (около $20 за баррель), то сейчас уже с премией Brent+$2, - перечислил М. Мирзагалиев.

По его словам, благодаря политической воле Президента начата диверсификация маршрутов экспорта казахстанской нефти.

- Так, наша нефть «потекла» по нефтепроводам «Баку-Тбилиси-Джейхан», а также по «Дружбе» в Германию. Создано СП с AD Ports Group, которое приобрело 2 танкера в ноябре 2023 г. Танкеры Taraz и Liwa уже совершили 48 рейсов из порта Актау в Махачкалу. Далее в планах создание судостроительного завода на Каспии. Понимая важность ресурсной базы для долгосрочного развития компании, начат проект по реабилитации месторождения Узень. Привлекаются новые технологии, чтобы увеличить добычу и вдохнуть новую жизнь, - отметил М. Мирзагалиев.

Была пересмотрена концепция развития геологоразведки КМГ. В результате по проектам «Каратон Подсолевой» и «Тургай Палеозой» уже в т.г. планируется бурение глубоких скважин.

- В рамках исполнения поручения Главы государства по увеличению производства битума начато расширение Caspi Bitum с 500 до 750 тыс. тонн битума год. Компания осуществила историческое первичное публичное размещение своих акций и это является самым большим IPO на казахстанских фондовых биржах KASE и AIX. С момента размещения акции показали уверенный рост на более чем 50%. Компания реализует социальные проекты в городах присутствия и всегда занимает активную социальную позицию. Ведется строительство спортивного центра в Уральске, построены спортплощадки в Мангистауской области. КМГ продолжает оказывать поддержку для ликвидации последствий паводков. Хочу отдельно поблагодарить каждого сотрудника за вклад в устойчивое будущее нашей страны, - написал М. Мирзагалиев.

Он подчеркнул, что КМГ по праву является одним из крупнейших налогоплательщиков страны, тем самым внося вклад в будущее республики

- Все реализованные проекты были направлены на достижение миссии компании по эффективному и рациональному освоению природных ресурсов для обеспечения энергетической безопасности, развития и процветания Казахстана с заботой о будущих поколениях, - резюмировал Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось о том, что председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов представил коллективу АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК «КазМунайГаз» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.