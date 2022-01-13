Магзум Мирзагалиев назначен советником Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан.

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы.

Окончил Университет «Туран» (1999), Дипломатическую академию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2003), Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010).

Трудовая деятельность:

В 2001-2004 годах - инженер по буровым растворам «MI Drilling Fluids International» (Schlumberger) на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири, стажировки в США и Малайзии.

В 2004-2007 годах - менеджер по производству (Руководитель Актауского филиала «MI Drilling Fluids International»).

В 2007-2010 годах - генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

В 2010-2012 годах - управляющий директор по сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

В 2012-2013 годах - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

В 2013-2014 годах - вице-министр нефти и газа РК. В 2014 -2019 - вице-министр энергетики РК.

С июня 2019 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С сентября 2021 года – министр энергетики РК.