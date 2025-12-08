РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:44, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Магнитные бури прогнозируют на Земле 9 и 10 декабря

    Магнитные бури средней и сильной интенсивности уровня G2–G3 ожидаются 9 и 10 декабря, передает Kazinform.

    Магнитные бури прогнозируют на Земле 9 и 10 декабря
    Фото: Pexels

    Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущения будут вызваны выбросом солнечной плазмы, который движется к Земле после вспышки класса M8.1, которую зарегистрировали минувшей ночью.

    Несмотря на умеренную силу самой вспышки, ее центр был направлен точно на линию Солнце — Земля, поэтому ожидается практически фронтальный и максимально эффективный удар. Смягчающих факторов, которые могли бы снизить воздействие, нет.

    «Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний», — сообщают в лаборатории.

    По прогнозам, геомагнитные возмущения сохранятся до четверга.

    Анастасия Палагутина
    Автор
