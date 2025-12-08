Магнитные бури прогнозируют на Земле 9 и 10 декабря

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущения будут вызваны выбросом солнечной плазмы, который движется к Земле после вспышки класса M8.1, которую зарегистрировали минувшей ночью.

Несмотря на умеренную силу самой вспышки, ее центр был направлен точно на линию Солнце — Земля, поэтому ожидается практически фронтальный и максимально эффективный удар. Смягчающих факторов, которые могли бы снизить воздействие, нет.

«Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний», — сообщают в лаборатории.

По прогнозам, геомагнитные возмущения сохранятся до четверга.