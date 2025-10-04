Магия за ширмой: как оживают куклы на сцене костанайского театра

Коллектив встречает эту дату с масштабными планами: расширением репертуара, новыми постановками для разных возрастов и популяризацией театра среди горожан.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

От 0+ до 18+

История театра началась в феврале 1986 года, когда было принято решение об его создании. Первый спектакль вышел 31 декабря того же года. Долгое время театр делил здание с Русским драматическим, а с 2012 года базируется в нынешнем помещении, где ранее располагался ДК «Юность». Для многих театр кукол ассоциируется с детьми, причем самого маленького возраста, но сегодня он стремится выйти за рамки привычного «детского» формата.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Конечно, в основе — сказки для малышей, но театр кукол способен говорить и на взрослые темы. Сейчас репертуар охватывает все возрастные категории, — рассказывает художественный руководитель Анара Жанбекова.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В мае 2025 года впервые в Костанае открыли бэби-театр (0+). На постановку «Мишка косолапый» приходили даже родители с трехмесячными младенцами. Формат оказался востребованным, и в театре уже готовят новые спектакли для самых маленьких. Далее следует популярный возраст — 3+ и 6+, здесь для детей ставят традиционные детские сказки: «Дюймовочка», «Красная шапочка», «Теремок».



Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

9+ и 12+ — это подростковые постановки. Одна из значимых — «Мен» грузинского режиссера Николаса Абашвили, посвященная теме буллинга. Спектакль успел побывать на фестивалях и завоевал награды.

16+ и 18+ — спектакли для взрослых. В планах, признается худрук, восстановить «Старика и море» по Хемингуэю, а также поставить «Мальчика в полосатой пижаме» вместе с приглашенным режиссером из Беларуси Даниилом Филипповичем.



— Театр активно использует разные формы: предметный, визуальный, теневой театр, синтез жанров. Это позволяет делать постановки зрелищными и современными, — отмечает руководитель.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Мистика и суеверия

Сотни кукол самых разных форм составляют основу театрального закулисья. Это не просто реквизит, а полноценные актеры, которые вместе с коллегами выступают на сцене. Изготавливают кукол из ткани, папье-маше, дерева, силиконовых частей и так далее.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Каждая актриса или актер — уникальны и имеют свой характер. Этому обучают будущих артистов в театральных учебных заведениях.

— Мы управляем куклами, но иногда бывает, что именно кукла начинает вести артиста. Ты сама не понимаешь, как это происходит: вдруг она начинает двигаться по-другому, ловко работать двумя руками, хотя раньше тебе это не удавалось. У каждой куклы есть свой «характер». Бывает, что она долго играет с одним артистом, например с Дюймовочкой, а потом его заменяет другой актер. Кукла будто бы привыкает к человеку, и ее движения меняются. Среди нас даже есть поверье: перед началом работы мы обязательно здороваемся с куклой, спрашиваем, как у нее дела, приводим ее в порядок. Точно так же, как музыкант настраивает инструмент перед выступлением, мы заботимся о своих куклах — причешем, поправим костюм. Ведь нельзя их бросать или небрежно обращаться, особенно со старыми — некоторые сделаны еще из папье-маше на основе муки, и для нас они поистине бесценны, — делится Анара Жанбекова.

Все актеры верят, что у кукол есть капризы, что они по-своему живые. Иногда случается и мистика: если сказать небрежно «не хочу играть, например, Дюймовочку» — то кукла может пропасть из виду, хотя она лежит на самом видном месте.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Создают куклы и декорации в самом творческом месте театра — мастерской. Здесь идея превращается в полноценный проект. Комната наполнена разными видами материалов, эскизов, канцелярских принадлежностей. Интересный факт — в разных местах студии располагаются символы предстоящего нового года. На почетных позициях разместились Заяц, Змея, Свинья. В скором времени к ним присоединится будущий символ 2026 года — Лошадь.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Во время экскурсии удалось заглянуть и на репетицию — на сцене ставили новую постановку, которая совместно со спасателями будет учить детей домашним правилам безопасности. В буквальном смысле для юного зрителя оживают на сцене бытовая техника, газовая плита и мебель — все это руками актеров. В целом — сегодня быть искусным актером заключается не только в таланте, но и в умении держать внимание юного зрителя.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Очень сложно. Спектакль должен быть современным, динамичным, чтобы ребенок не потерял интерес. У меня есть школа актерского мастерства для взрослых, подростков и детей, и я вижу, как внимание у ребят расфокусировано. Мы стараемся собрать его в «пучок» и работать дальше. Но, честно говоря, случаев, когда дети вставали и уходили с наших спектаклей, я не видел. Максимум — если пришел совсем маленький ребенок и заплакал, тогда родители могут выйти, чтобы не мешать остальным, — рассказывает один из актеров труппы Арман Маганбетов.

Что касается различия между выступлениями в драматическом театре и кукольном, то сами артисты эту разницу определяют в эксклюзивности подачи спектакля.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Я думаю, что мы, кукольники, в чем-то совершеннее. У нас есть и куклы, и живой план. Мы должны работать с предметами очень тонко, но при этом остаемся актерами, которые выходят на сцену. Да, иногда не хватает навыков именно в «живом плане», но с этим мы справляемся, и зрители могут увидеть результат на нашей сцене, — говорит он.

Новое руководство — новые идеи

С апреля художественным руководителем театра стала Анара Жанбекова. Девушка приехала на север Казахстана из Алматы.

— Для нас главный ориентир — радовать зрителей и расширять диапазон театра. Мы хотим, чтобы и дети, и взрослые находили здесь что-то важное для себя, — делится она.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Сегодня одна из основных задач коллектива — привлечь новых зрителей. Не все костанайцы знают, что театр находится на улице Перронной, 20.

— Мы хотим донести, что театр кукол — это не только детские сказки. Это искусство, которое открывает глубокие темы и дает сильные эмоции. И это современно и модно, — подчеркивают в театре.

К слову, планы на этот сезон грандиозные: восстановление классических постановок, включая «Предложение» по Чехову, расширение подростковой линейки спектаклей, востребованной в Европе и странах СНГ, и постановка «Ромео и Джульетты» в кукольной интерпретации.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Костанайский театр кукол за четыре десятилетия стал не просто местом для детских сказок, а пространством, где оживают самые разные истории — от трогательных постановок для малышей до серьезных спектаклей для взрослых. Здесь каждая кукла имеет свой характер, а каждая премьера превращается в событие для города. Впереди — новые планы, смелые эксперименты и большие премьеры. Но главное остается неизменным: театр кукол продолжает дарить зрителям радость, эмоции и ощущение волшебства, которое возникает только тогда, когда на сцене оживает кукла.

