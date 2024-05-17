Магистров права в сфере интеллектуальной собственности будут готовить в Казахстане

Министерство науки и высшего образования РК выделило гранты на обучение в магистратуре права в сфере интеллектуальной собственности. Об этом сообщила на брифинге в СЦК вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Программа позволит студентам изучить сложные вопросы правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, а также разобраться в тонкостях взаимодействия бизнеса с правовой системой. 15 мая подписали меморандум о взаимопонимании между Всемирной организацией интеллектуальной собственности, министерствами юстиции, науки и высшего образования и Maqsut Narikbayev University. В Казахстане запущена совместная программа магистра права (LL.M) в области интеллектуальной собственности и бизнес-права, – проинформировала Ботагоз Жакселекова.

По ее словам, Казахстан одним из первых в Центральной Азии запустил подобную программу, а в мире еще всего 18.