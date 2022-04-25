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Магистральные газовые сети изношены на 75% в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2022, 15:55
Магистральные газовые сети изношены на 75% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокий уровень износа газотранспортной системы – это немаловажный блок проблем. Об этом заявил депутат Сената Ерик Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства энергетики, средний уровень износа магистральных сетей достиг 75%. Сегодня фактически отработанный срок только 10% магистральных газопроводов составляет менее 30 лет, а остальных, соответственно, от 30 и более лет. При этом наибольший уровень износа отмечается в Атырауской – 84% и Мангистауской – 86%, где критическое состояние таких газопроводов, как «Бейнеу-Жанаозен», «Жанаозен-Актау» в любой момент может привести к срыву газо-, водо- и электроснабжения населенных пунктов и производственных объектов», - сказал Ерик Султанов на пленарном заседании Палаты.

Кроме того, по его словам, срок эксплуатации каждой шестой компрессорной станции составляет более 50 лет. Также более полувека используется основной фонд скважин подземных хранилищ газа, 81% из которых прошли срок безопасной эксплуатации.

«Далеко не лучше техническое состояние и распределительных газопроводов в регионах. Так, уровень их износа в Западно-Казахстанской и Атырауской областях выше 45% при среднереспубликанском показателе 25%. Важно отметить, что эта проблема не решается долгое время», - подчеркнул сенатор.

«В целом, изношенность и недостаточность мощностей газотранспортной системы приводит к комплексу проблем, связанных с низким уровнем газификации страны природным газом», - заключил депутат.

Сенат   Минэнерго РК   Газификация  
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