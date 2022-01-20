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Магазины у дома проверят на предмет повышения цен в Алматы

20 Января 2022 12:06
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Магазины у дома проверят на предмет повышения цен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы начнет проводить мониторинг продуктовых магазинов у дома на предмет необоснованного повышения ими цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее заявление на активе города по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию мегаполиса сделал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«К сожалению, имеются факты необоснованного повышения цен магазинами у дома, об этом поступает информация. Считаю, что заниматься спекуляцией в такой период крайне неуместно. В этой связи поручаю своему заместителю Кикимову М.С., управлению предпринимательства, акимам районов по соблюдению торговой надбавки не более 15% выявлять нарушителей и направлять их данные в компетентные органы для принятия мер. Необходимо принимать строгие меры относительно недобросовестных предпринимателей, ежедневно проводить данный мониторинг», - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

В настоящее время в Алматы функционируют порядка 3,5 тысячи магазинов у дома. С прошлой недели АО «СПК «Алматы» начало работу по прямым поставкам социально значимых продовольственных товаров в магазины у дома. Напрямую от производителей доставлено 67 тонн продукции (хлеб, яйца, бакалея, включая рис, сахар и масло подсолнечное). Заказы на оптовую поставку принимаются по телефону горячей линии +7 707 787 95 35.

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#Алматы   #Акимат   #Цены и тарифы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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