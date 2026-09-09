Магазины Алматы проверяют на продажу энергетиков несовершеннолетним

В Алматы полиция проводит профилактические рейды по торговым объектам, проверяя соблюдение требований при продаже энергетических напитков. Особое внимание уделяют фактам их реализации несовершеннолетним, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В Алматы полицейские проводят профилактические рейды по торговым объектам, чтобы выявить факты продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Как сообщили в департаменте полиции города, во время рейдов сотрудники проверяют соблюдение установленных требований и разъясняют продавцам нормы законодательства. Особое внимание уделяется недопущению продажи энергетиков лицам, не достигшим совершеннолетия.

— Наша задача — не только выявлять нарушения, но и предупреждать их. В ходе рейдов сотрудники полиции разъясняют продавцам требования законодательства и обращают внимание на недопустимость продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе, — отметил начальник управления общественной безопасности департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев.

Ответственность за продажу несовершеннолетним энергетических напитков предусмотрена статьей 423-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В полиции напомнили представителям торговли о необходимости соблюдать требования законодательства. За продажу энергетических напитков несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность.

Напомним, Министерство здравоохранения Казахстана выступило с предложением ограничить рекламу фастфуда, сладких напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, направленную на детей.