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Магазин площадью 1600 квадратных метров сгорел в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Июня 2023, 18:15
Магазин площадью 1600 квадратных метров сгорел в Атырау Фото: пресс-служба Атырауского ДЧС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Универсальный магазин «Большая планета» сгорел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 13:04 часов поступил вызов о том, что в одном из универсальных магазинов, расположенных по улице Абрахманова, идет дым. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горит кровля. Общая площадь загоревшейся крыши составила 800 квадратных метров. Пожар был локализован в 14:27 часов и ликвидирован в 14:45 часов. Торговая площадь сгоревшего двухэтажного магазина - 1600 квадратных метров. Причины возгорания выясняются», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В тушении пожара были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, ТОО «Семсер –Өрт сөндіруші», АО «АТМА Аэропорт», СКЭБР, ГУ «Центр медицины катастроф» - всего 53 человека и 13 единиц техники. В результате оперативных действий пожарных было предотвращено распространение огня на соседние здания.

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Происшествия   Видео   Пожар   Атырау  
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