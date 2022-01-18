Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ценителей брендовой одежды задержали сотрудники полиции Алмалинского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трое жителей разных областей Казахстана 39, 37 и 33 лет, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали вещевой магазин, расположенный по улице Гагарина.

Кроме того, установлено их участие в других противоправных действиях, за что последует заслуженное наказание. Как рассказали в управлении полиции Алмалинского района, подозреваемых задержали на съемной квартире.

Мужчины уже успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.

Отметим, в Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень.



