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Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы

18 Января 2022 18:57
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Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ценителей брендовой одежды задержали сотрудники полиции Алмалинского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Трое жителей разных областей Казахстана 39, 37 и 33 лет, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали вещевой магазин, расположенный по улице Гагарина.

Кроме того, установлено их участие в других противоправных действиях, за что последует заслуженное наказание. Как рассказали в управлении полиции Алмалинского района, подозреваемых задержали на съемной квартире.

Мужчины уже успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.

Отметим, в Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень.



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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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