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    07:50, 27 Май 2024 | GMT +6

    Магазин и подвал многоэтажки охватил огонь в Алматы

    пожар
    Фото: кадр из видео

    В Алматы вспыхнул пожар в магазине, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Еще два возгорания произошли в частном и многоэтажном домах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Силами спасателей пожар в магазине ликвидирован за 22 минуты, с момента поступления вызова. 

    В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района в подвальном помещении жилого дома произошло загорание макулатуры. Жители самостоятельно покинули свои квартиры. За полчаса с момента вызова Алматинские спасатели потушили пожар.

    А в частном жилом доме Жетысуского района огонь распространился на площади 50 кв. м.

    В результате пожаров жертв и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Видео Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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