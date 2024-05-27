07:50, 27 Май 2024 | GMT +6
Магазин и подвал многоэтажки охватил огонь в Алматы
В Алматы вспыхнул пожар в магазине, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Еще два возгорания произошли в частном и многоэтажном домах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Силами спасателей пожар в магазине ликвидирован за 22 минуты, с момента поступления вызова.
В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района в подвальном помещении жилого дома произошло загорание макулатуры. Жители самостоятельно покинули свои квартиры. За полчаса с момента вызова Алматинские спасатели потушили пожар.
А в частном жилом доме Жетысуского района огонь распространился на площади 50 кв. м.
В результате пожаров жертв и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.