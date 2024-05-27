Магазин и подвал многоэтажки охватил огонь в Алматы

В Алматы вспыхнул пожар в магазине, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Еще два возгорания произошли в частном и многоэтажном домах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Силами спасателей пожар в магазине ликвидирован за 22 минуты, с момента поступления вызова.

В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района в подвальном помещении жилого дома произошло загорание макулатуры. Жители самостоятельно покинули свои квартиры. За полчаса с момента вызова Алматинские спасатели потушили пожар.

А в частном жилом доме Жетысуского района огонь распространился на площади 50 кв. м.

В результате пожаров жертв и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.