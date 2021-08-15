Магазин горел в селе в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одноэтажный магазин загорелся в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, возгорание магазина произошло в селе Чапай Илийского района Алматинской области.

«По прибытию первыми пожарными подразделениями было установлено, что открытым огнем происходит горение одноэтажного магазина на всей площади. Магазин размером 20х30 м., разделенный на 8 бутиков по реализации продуктов питания и хозтоваров», - проинформировали в ведомстве.

Принятыми мерами пожар локализован в 17:25 часов и ликвидирован в 17:43 на площади 600 кв.м. Распространение огня на близ расположенные жилые дома, частного сектора (5-7 метров) не допущено.

Жертв и пострадавших нет.

«Быстрому распространению огня способствовало позднее сообщение о пожаре, большая горючая загрузка объекта (легковоспламеняющиеся хозтовары), а также удаленность ближайшей пожарной части от объекта (10 км). В ликвидации пожара были задействованы 22 сотрудника и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области и ДЧС г.Алматы», - добавили в пресс-службе ДЧС области.

Для выяснения причины пожара на месте работает исследовательская-испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.