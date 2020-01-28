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«Магазин честности» открыли при таразском вузе

28 Января 2020 08:25
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«Магазин честности» открыли при таразском вузе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной «магазин честности» открылся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.

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Магазин без продавца появился при Таразском государственном педагогическом университете «USTAZ». Продаются здесь различные напитки, конфеты, шоколад, выпечка.

Ректор Таразского государственного педагогического университета «USTAZ» Ержан Амирбекулы познакомил гостей с работой магазина «Адалдық дүкені» и библиотеки «Адал кітапхана», отметив, что педагогический вуз поддерживает передовые начинания в обществе, и это уже второй подобный магазин нового типа в рамках реализации проекта «Жамбыл - адалдык аланы».


«Магазин честности» предполагает, что можно приобрести товар самостоятельно, без продавца, и воспользоваться им могут как студенты, так и преподаватели вуза, горожане. Механизм доверия успешно внедряется в европейских странах на протяжении несколько лет - студент набирает товары на нужную сумму, которую кладет в специальную коробку, заменяющую кассовые аппараты. В магазине нет ни кассиров, ни продавцов, отметил спикер.

Руководитель регионального департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Равиль Тулебаев отметил, что внедрение подобных механизмов способствует развитию моральных принципов у молодежи, а также академической честности.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Образование, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Галина Скрипник

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