«Магазин честности» открыли при таразском вузе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной «магазин честности» открылся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.

Магазин без продавца появился при Таразском государственном педагогическом университете «USTAZ». Продаются здесь различные напитки, конфеты, шоколад, выпечка.

Ректор Таразского государственного педагогического университета «USTAZ» Ержан Амирбекулы познакомил гостей с работой магазина «Адалдық дүкені» и библиотеки «Адал кітапхана», отметив, что педагогический вуз поддерживает передовые начинания в обществе, и это уже второй подобный магазин нового типа в рамках реализации проекта «Жамбыл - адалдык аланы».

«Магазин честности» предполагает, что можно приобрести товар самостоятельно, без продавца, и воспользоваться им могут как студенты, так и преподаватели вуза, горожане. Механизм доверия успешно внедряется в европейских странах на протяжении несколько лет - студент набирает товары на нужную сумму, которую кладет в специальную коробку, заменяющую кассовые аппараты. В магазине нет ни кассиров, ни продавцов, отметил спикер.

Руководитель регионального департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Равиль Тулебаев отметил, что внедрение подобных механизмов способствует развитию моральных принципов у молодежи, а также академической честности.