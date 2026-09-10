МАГАТЭ сообщило о новом объекте по обогащению урана в Северной Корее

КНДР построила новый объект по обогащению урана на ядерном комплексе в Йонбёне, передает Kazinform со ссылкой на DW .

По оценке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), новое сооружение способно вместить до 28 каскадов газовых центрифуг. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ от 28 августа, содержание которого в среду, 9 сентября, распространили международные СМИ.

Кроме того, в агентстве заявили о признаках начала эксплуатации расширенного объекта по обогащению урана в Кансоне, недалеко от Пхеньяна. Поскольку инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа в Северную Корею с 2009 года, агентство отслеживает деятельность Пхеньяна с помощью спутниковых снимков и анализа данных из открытых источников, включая фотографии, опубликованные государственными СМИ КНДР.

По данным агентства, новое двухэтажное здание в Йонбёне является вторым объектом по обогащению урана на территории комплекса. Такой вывод специалисты сделали после сопоставления спутниковых снимков периода строительства с фотографиями июньского визита лидера КНДР Ким Чен Ына. На опубликованных северокорейскими СМИ кадрах видны каскады газовых центрифуг, размещенные на обоих этажах здания. По оценке МАГАТЭ, объект способен вместить до 28 таких каскадов.

В докладе также говорится, что в январе могли начаться работы на расширенном объекте по обогащению урана в Кансоне, где дополнительное сооружение было построено в 2024 году. По мнению агентства, эти данные свидетельствуют о продолжающемся расширении северокорейской ядерной инфраструктуры сразу на нескольких площадках.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международное сообщество серьезно обеспокоено развитием ядерной программы КНДР.

— Текущая эксплуатация обогатительных установок в Кансоне и Йонбёне, а также сообщения о дальнейшем расширении производства КНДР оружейного ядерного материала вызывают серьезную обеспокоенность, — подчеркнул он.

В МАГАТЭ напомнили, что деятельность Северной Кореи в ядерной сфере нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие Пхеньяну развивать программы, связанные с ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Ранее во время визита в Сеул глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Северная Корея в последнее время добилась «очень серьезного» прогресса в развитии своего ядерного оружия, вероятно, за счет строительства нового завода по обогащению урана.