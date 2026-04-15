КНДР нарастила возможности для производства ядерного оружия — МАГАТЭ

Выступая в Сеуле, глава МАГАТЭ подтвердил резкое увеличение активности на пятимегаваттном реакторе, установке переработки ядерного топлива, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбёне.

— Все эти признаки указывают на очень серьезное наращивание возможностей КНДР в области производства ядерного оружия, — сказал Гросси, предположив, что ядерная программа КНДР может насчитывать несколько десятков боеголовок.

По словам представителя надзорного органа, было замечено строительство нового объекта, аналогичного цехам по обогащению урана в Йонбёне, и анализ внешних характеристик показал существенное наращивание мощностей.

Фото: thediplomaticinsight.com

Оценку МАГАТЭ подтверждает недавний отчет американского Центра стратегических и международных исследований, где говорится о завершении строительства предполагаемого завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.

— Переход к ядерному оружию никогда не повысит безопасность ни одной страны, а, наоборот, может спровоцировать его распространение, — сказал Гросси.

Говоря о программе Южной Кореи по строительству атомных подводных лодок, Гросси заявил, что пригласил Сеул к тесному сотрудничеству с агентством для предотвращения рисков распространения ядерного оружия.

— Крайне важно иметь технически обоснованные соглашения с МАГАТЭ, чтобы международное сообщество видело, что этот проект находится под гарантиями МАГАТЭ, и чтобы инспекторы агентства имели возможность проверить, что ядерный материал используется только в качестве двигателя для подводной лодки и ни для чего больше, — заявил он на пресс-конференции в Сеуле.

Just concluded a very important, timely and productive meeting with 🇰🇷 @mofa_kr Foreign Minister @FMChoHyun, during my third visit to the Republic of Korea as IAEA DG.



— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) April 15, 2026

Он добавил, что МАГАТЭ уже проводит этот процесс с Австралией и Бразилией, двумя другими странами, которые решили разработать собственные атомные подводные лодки.

Заявления Гросси прозвучали на фоне планов Южной Кореи построить собственную атомную подводную лодку после того, как Дональд Трамп на двустороннем саммите в октябре прошлого года дал свое согласие. В соответствии с действующим соглашением о сотрудничестве с США в области ядерной энергетики, Сеул может обогащать уран до 20 процентов и перерабатывать отработанное ядерное топливо для гражданских целей только с согласия Вашингтона.

В конце прошлого года КНДР показала снимки своей атомной подлодки.