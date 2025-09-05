РУ
    11:49, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    МАГАТЭ готово оказывать экспертную и практическую помощь Казахстану

    Состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Саткалиева с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководителем Департамента ядерных наук и применений Наджат Мохтар.

    МАГАТЭ и Агентство по атомной энергии РК
    Фото: Агентство по атомной энергии РК

    В ходе переговоров обсуждены ключевые вопросы развития мирного использования атомной энергии: развитие ядерной медицины, укрепление ядерной и радиационной безопасности, внедрение современных научных и технических решений в энергетику, агропромышленный комплекс, медицину и промышленность.

    Особый акцент сделан на перспективы расширения взаимодействия с Центром продовольственной безопасности МАГАТЭ в области применения ядерных технологий для устойчивого сельского хозяйства и повышения качества продовольствия.

    Отдельное внимание уделено подготовке специалистов, обмену опытом и расширению научно-исследовательского сотрудничества.

    - Сотрудничество с МАГАТЭ для нас имеет особое значение. Мы высоко ценим вашу поддержку в области технического сотрудничества, регулирования, подготовки кадров и внедрения международных стандартов безопасности. Казахстан открыт к дальнейшему углублению взаимодействия во всех сферах – от ядерной энергетики и науки до инновационных технологий и ядерной медицины, - отметил председатель Агентства.

    Представители МАГАТЭ подтвердили готовность оказывать экспертную и практическую поддержку, включая консультации и методическую помощь.

    По итогам встречи стороны подчеркнули стратегический характер взаимодействия и выразили готовность продолжать регулярный диалог для развития совместных инициатив в интересах устойчивого и безопасного будущего.

    Мирный атом МАГАТЭ Казатомпром Алмасадам Саткалиев
