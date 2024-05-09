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    07:15, 09 Май 2024 | GMT +6

    Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов

    Полуфинал ЛЧ: мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».
    Фото: Sports.kz

    8 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов - самого престижного европейского клубного футбольного турнира - встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», передает агентство Kazinform со ссылкой на championat.com.

    Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы оказались сильнее и вышли в финал ЛЧ.

    Таким образом, мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз за последние 11 сезонов. В пяти предыдущих испанская команда неизменно выигрывала решающую игру в турнире.

    В финале ЛЧ, который пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

    Теги:
    Спорт Футбол Европа Испания Мировые новости Германия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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