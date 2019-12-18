Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Абылкасымовой М.Е. Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Назначить Абылкасымову Мадину Ерасыловну Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Президент Республики Казахстан К.Токаев Нур-Султан, Акорда, 18 декабря 2019 года№ 217

Своим Распоряжением Глава государства освободил Мадину Абылкасымову от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Абылкасымова Мадина Ерасыловна родилась в 1978 году. Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные экономические отношения», Колумбийский университет с присвоением степени Магистра международных отношений по специальности «Управление экономической политикой», Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени магистра государственного управления.

С 1999 года по 2001 год - главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию.

С 2003 года по 2004 год - главный специалист, начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2004 года по 2006 год - директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2006 года по 2008 год - заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2008 года по 2011 год - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С 2011 года по 2013 год - вице-министр экономического развития и торговли РК.

С 2012 года - заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке.

С 2013 года по 2014 год - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.

С 2014 года по 2018 год - вице-министр национальной экономики РК.

С февраля 2018 года по февраль 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК.

12 марта 2019 года М. Абылкасымова была назначена на должность первого вице-министра национальной экономики РК, а 28 марта 2019 года была назначена заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.