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вчера 09:50
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Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ о назначении Абылкасымовой М.Е. Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Назначить Абылкасымову Мадину Ерасыловну Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Президент Республики Казахстан К.Токаев Нур-Султан, Акорда, 18 декабря 2019 года№ 217
Своим Распоряжением Глава государства освободил Мадину Абылкасымову от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
Абылкасымова Мадина Ерасыловна родилась в 1978 году. Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные экономические отношения», Колумбийский университет с присвоением степени Магистра международных отношений по специальности «Управление экономической политикой», Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени магистра государственного управления.
С 1999 года по 2001 год - главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию.
С 2003 года по 2004 год - главный специалист, начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
С 2004 года по 2006 год - директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» министерства экономики и бюджетного планирования РК.
С 2006 года по 2008 год - заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.
С 2008 года по 2011 год - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.
С 2011 года по 2013 год - вице-министр экономического развития и торговли РК.
С 2012 года - заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке.
С 2013 года по 2014 год - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.
С 2014 года по 2018 год - вице-министр национальной экономики РК.
С февраля 2018 года по февраль 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК.
12 марта 2019 года М. Абылкасымова была назначена на должность первого вице-министра национальной экономики РК, а 28 марта 2019 года была назначена заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
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