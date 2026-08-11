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    Мадиев раскритиковал монополистов за задержки заявок бизнеса

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что значительная часть монополистов нарушает установленные сроки рассмотрения заявлений от бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мадиев раскритиковал монополистов за задержки заявок бизнеса
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    По его словам, проблема особенно актуальна при получении услуг, необходимых для запуска бизнеса и инвестиционных проектов.

    — Речь идет об услугах монополистов. Они напрямую встроены в процессы предоставления земельных участков, выдачи технических условий и разрешений на подключение к инженерным сетям. Именно здесь систематически нарушаются установленные сроки рассмотрения заявлений, — сказал Жаслан Мадиев. 

    Так, три тысячи заявок «зависли» на рассмотрении монополистов более трех месяцев, тогда как на все согласующие процедуры нормативно отведено пять рабочих дней.

    В числе организаций, которые стали «антилидерами» по срокам рассмотрения заявок, министр назвал «Алматы Су», «Павлодарэнерго» и региональные структуры QazaqGaz Aimaq.

    По его словам, значительная часть монополистов не торопятся работать в цифровом формате.

    — Должным образом работа выстроена только в столице, в области Жетісу и Алматинской области. Их примеру должны последовать и другие регионы при координации Министерства национальной экономики, — подчеркнул Мадиев. 

    Ранее он рассказал о новых функциях приложения eGov Business для предпринимателей. 

    Правительство РК Бизнес Жаслан Мадиев Политика Министерство ИИ и цифрового развития РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор