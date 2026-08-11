Мадиев раскритиковал монополистов за задержки заявок бизнеса

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что значительная часть монополистов нарушает установленные сроки рассмотрения заявлений от бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, проблема особенно актуальна при получении услуг, необходимых для запуска бизнеса и инвестиционных проектов.

— Речь идет об услугах монополистов. Они напрямую встроены в процессы предоставления земельных участков, выдачи технических условий и разрешений на подключение к инженерным сетям. Именно здесь систематически нарушаются установленные сроки рассмотрения заявлений, — сказал Жаслан Мадиев.

Так, три тысячи заявок «зависли» на рассмотрении монополистов более трех месяцев, тогда как на все согласующие процедуры нормативно отведено пять рабочих дней.

В числе организаций, которые стали «антилидерами» по срокам рассмотрения заявок, министр назвал «Алматы Су», «Павлодарэнерго» и региональные структуры QazaqGaz Aimaq.

По его словам, значительная часть монополистов не торопятся работать в цифровом формате.

— Должным образом работа выстроена только в столице, в области Жетісу и Алматинской области. Их примеру должны последовать и другие регионы при координации Министерства национальной экономики, — подчеркнул Мадиев.

Ранее он рассказал о новых функциях приложения eGov Business для предпринимателей.



