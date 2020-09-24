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Мади Такиев назначен заведующим Отделом Администрации Президента РК

24 Сентября 2020, 12:42
Мади Такиев назначен заведующим Отделом Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мади Такиев назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Распоряжением Главы государства Такиев Мади Токешович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится к тексте сообщения.

Другим распоряжением Главы государства Муханов Максат Нурдаулетович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.


Такиев Мади Токешович родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, бухгалтерский учет и аудит (1998); Гуманитарный университет имени Д. Кунаева, юриспруденция (2005); Международный университет бизнеса, магистр делового администрирования (2011).

Трудовая деятельность: главный бухгалтер Института государства и права Министерства науки - Академии наук РК (1998); инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по городу Алматы (2000-2008); начальник отдела, управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области (2008-2009); заместитель начальника налогового департамента по Алматы (2009-2012); начальник управления Налогового комитета Министерства финансов РК (2012-2013); директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (2013-2014); главный эксперт социально-экономического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2014); руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области (2014-2017); директор департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2017-2019). С марта 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». Удостоен звания «Отличник налоговой службы».


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