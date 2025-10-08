РУ
    17:06, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мади Такиев доложил Президенту об исполнении республиканского бюджета

    Глава государства принял министра финансов Мади Такиева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял министра финансов Мади Такиева
    Фото: Акорда

    Президенту было доложено об исполнении республиканского бюджета и продвижении цифровизации государственных финансов.

    Министр финансов сообщил, что республиканский бюджет на 2025 год сформирован с доходами в размере 21,6 трлн тенге, из которых 15,2 трлн тенге составляют налоговые поступления. Это на 23,4% выше уровня прошлого года. По итогам девяти месяцев бюджет исполнен на 101,6%, при этом сохраняется его социальная направленность. 

    Мади Такиев проинформировал о мерах по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, поступлениях в Специальный государственный фонд. 

    Отдельное внимание было уделено реализации Закона «О государственных закупках», направленного на сокращение сроков процедур, повышение их прозрачности и поддержку отечественных товаропроизводителей. В настоящее время в информационной системе казначейства процессы анализа и контроля полностью автоматизированы.

    В рамках цифровизации государственных финансов особый акцент делается на формирование и наполнение Big Data, а также на внедрение искусственного интеллекта в налоговой и таможенной сферах. 

    Министр рассказал о результатах государственного аудита. В частности, за 8 месяцев текущего года проведена 791 проверка, выявлены финансовые нарушения на сумму 337,5 млрд тенге.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения системной работы по обеспечению устойчивости государственных финансов, выполнению всех социальных обязательств, а также дальнейшему развитию цифровизации и внедрению современных инструментов контроля.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Мади Такиев Цифровизация Финансы и бюджет
