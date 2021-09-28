М.Азильханов: Казахстанские узбеки — неотъемлемая часть народа Казахстана

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Узбекском драматическом театре города Шымкента состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марта Азильханова с представителями интеллигенции узбекского этноса города, передает МИА «Казинформ».

«Узбекский этнос и казахский народ связывает не только общая историческая судьба, но и объединяют близость культурно-духовных ценностей, язык и обычаи. А казахстанские узбеки – неотъемлемая часть народа Казахстана, его полноправные граждане», - отметил М.Азильханов в своем выступлении.

При этом общность нашего исторического происхождения и прошлого, близость языков и культур тюркских народов является важным фактором стабильности и формирования единой гражданской идентичности нашего государства.

В Шымкенте узбекский этнос составляет более 17,5 процента от общего числа населения города. В городе четыре школы с узбекским языком обучения, 32 - со смешанным.

Работает узбекский драматический театр г.Шымкента. Это единственный в мире узбекский драматический театр, созданный за пределами Узбекистана. При этом он вносит свой вклад не только в развитие узбекской культуры, но и в укрепление общеказахстанской идентичности. За 18 лет в театре было поставлено свыше 100 постановок, среди которых произведения М.Ауэзова «Абай», Ч.Айтматова «Белое облако Чингисхана», А.Оразбекова «Одинокая яблоня», С.Досанова «Ночь, когда воют волки».

Заместитель председателя АНК отметил необходимость продолжения дальнейшей целенаправленной и совместной работы по укреплению казахстанской гражданской идентичности у населения города Шымкента, формирования широких коммуникационных площадок межэтнического взаимодействия.

Следует отметить, что казахстанские узбеки объединены в Ассоциацию узбекских этнокультурных центров «Дустлик». Она объединяет этнокультурные центры различных областей и городов Казахстана. Количество узбекских этнокультурных объединений в стране достигло 35.

Ассоциация «Дустлик» успешно выполняет миссию по интеграции представителей узбекского этноса в казахстанское общество, вовлечению их в процесс укрепления независимости Казахстана, обеспечивает достойное представительство узбекского этноса в структуре полиэтнического народа Казахстана