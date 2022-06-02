2 Июня 2022 21:23

Лжевладелец обменника украл у алматинки $80 тыс.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель города Семея совершил неординарное преступление. Он обманул алматинку на $80 тыс. и пытался скрыться. Его поймали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, что злоумышленник приехал в Алматы из Семея, арендовал офис под обменный пункт и разместил объявление об обмене валюты.

«Первой на уловку о выгодных условиях обмена валюты попалась жительница Алматы. В воскресенье, договорившись о встрече, девушка принесла в назначенное место и время всю сумму, а это $80 тыс., передала фигуранту. Мужчина под предлогом обмена ушел в другую комнату и через запасной выход скрылся. Прождав определенное время, девушка поняла, что ее обманули. Она обратилась к нам», - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

Подозреваемый, гражданин Ш. 1985 года рождения, был задержан в аэропорту Усть-Каменогорска. Именно там он пытался спрятаться с украденными деньгами. Его взяли под стражу. Производство досудебного расследования поручено следователям управления полиции Медеуского района.