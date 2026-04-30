Лжецелительница из Мангистау получила полтора года ограничения свободы за смерть клиента

В Мангистауской области пересмотрен приговор медсестре, которая проводила на дому сеансы народного лечения. В ходе такого сеанса один из ее клиентов скончался, передает корреспондент Kazinform.

Согласно материалам суда, нелицензированные процедуры проводила медицинская сестра, которая работает в местной городской поликлинике № 1 города Актау. 49-летняя женщина несмотря на отсутствие соответствующего образования и лицензии занималась «народным лечением» у себя дома.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 ноября 2025 года примерно в 20:30 часов во время сеанса она сдавила клиенту горло рукой, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.

19 марта Мунайлинский районный суд признал лжецелительницу виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 104 Уголовного кодекса Республики Казахстан). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в учреждении минимальной безопасности. Однако, поскольку осужденная воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан исполнение наказания было отсрочено.

Вместе с тем защитники не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу. Они отметили, что осужденная полностью признала свою вину, а потерпевшая сторона ее простила, и просили заменить наказание в виде лишения свободы на более мягкое.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, рассмотрев дело, пришла к выводу, что при назначении наказания смягчающие обстоятельства не были учтены в полной мере. Преступление относится к категории небольшой тяжести, при этом санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания.

В результате в апелляционной инстанции женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года с установлением пробационного контроля. Ей запрещено без уведомления уполномоченных органов менять место жительства и работы, посещать развлекательные заведения и места, где употребляется алкоголь, а также покидать жилище в ночное время (с 22:00 до 06:00). Кроме того, суд запретил ей заниматься целительской деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что другая осужденная лжецелительница из Актобе была освобождена в зале суда. Также в Астане прошел судебный процесс, где лжецелителя-лудомана из TikTok приговорили к лишению свободы.