Лжесотрудников ЧС осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районном суде Алматы оглашен приговор в отношении работников ТОО «Нур-Султан Пром безопасность», которые под видом контролирующих органов вымогали деньги у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых оказались трое сотрудников этого ТОО. Суд признал их виновными по части 3 статьи 190 УК РК (мошенничество) и назначил наказание в виде 4 лет условно каждому, с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Также осужденные обязаны в течение 10 дней со дня вступления в законную силу приговора суда зарегистрироваться на службу пробации. Кроме того, они не должны не менять постоянного места жительства, работы, учебы, не посещать увеселительные заведения.

Все трое обвиняемых полностью признали вину, частично возместили нанесенный потерпевшим ущерб и раскаялись.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние подсудимых в содеянном, совершение ими уголовного проступка впервые, а также примирение подсудимых с потерпевшими.

Ранее прокуратура Алматы установила, что работники ТОО «Нур-Султан Пром безопасность» представлялись сотрудниками ЧС и под угрозой штрафов, проверок вынуждали предпринимателей платить за услуги противопожарной безопасности.

Надзорным органом инициировано досудебное расследование по факту мошенничества. Следствие установило, что такая преступная схема имела системный характер, потерпевшими по делу признаны 24 предпринимателя в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы.

На первоначальном этапе расследования по подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое лиц 1991 и 1995 годов рождения. Они числились техниками в этой организации. В последующем установлена причастность и заместителя директора компании 1995 года рождения, которому также предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно».