    Лжесотрудник ДЭР выманил у шымкентца 25 млн тенге за обещание не проводить проверку в его фирме

    Департамент АФМ в Шымкенте задержал мужчину, который выдавал себя за сотрудника службы экономических расследований, прося у предпринимателей крупные суммы денег, передает агентство Kazinform. 

    Фото: АФМ

    В департаменте АФМ по городу Шымкенту рассказали, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.

    — Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, — рассказали в АФМ.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в АФМ.

    Агентство по финансовому мониторингу просит граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников. Если Вы столкнулись с подобными фактами, просим сообщить об этом в Агентство, обратившись в колл-центр по номеру 1458, резюмировали в АФМ.

    Ранее АФМ раскрыло схему оборота свыше 200 наркомаркетов через криптосервис RAKS Exchange.

    Зарина Жакупова
