Лжеполицейская «операция» в турецкой Анталье: украдены криптоактивы на $4 млн

В районе Муратпаша в Анталье группа злоумышленников провернула тщательно спланированное ограбление, замаскированное под официальную полицейскую операцию. Рано утром шестеро человек прибыли к вилле в полицейской форме и жилетах, предъявили поддельные удостоверения и заявили о наличии судебного постановления.

Получив доступ в дом, «правоохранители» перевели криптоактивы владельца, хранившиеся в холодном кошельке, на подконтрольные им счета. Сумма ущерба составила около $4 млн. Уходя, они забрали оборудование видеонаблюдения, однако полностью скрыть следы не удалось — часть действий попала на камеры.

После обращения пострадавшего полиция начала расследование и вышла на подозреваемых. Всего было задержано 13 человек, среди которых — действующий полицейский из Коньяалты и бывший сотрудник правоохранительных органов. Также, как пишет турецкое издание haberturk.com, в деле фигурируют иностранцы: двое граждан России, один гражданин Казахстана и двое бельгийцев. Один россиянин и двое бельгийцев были задержаны в аэропорту при попытке покинуть Турцию. Суд постановил арест 10-ти фигурантов, еще троих отпустили под судебный контроль.

Во время обысков у них было изъято оружие, наличные деньги, радиостанции, поддельная полицейская атрибутика и даже удостоверение International Police Association.

