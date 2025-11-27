РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:12, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лже-полицейские вымогали деньги у иностранцев в Алматы

    В Алматы полиция пресекла деятельность группы лиц, которые, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, вымогали деньги у иностранцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: ДП Алматы

    Они вымогали денежные средства у граждан Китая.

    По предварительным данным, злоумышленники завладели порядка 5,5 млн тенге.

    Как выяснили правоохранители, действуя группой, подозреваемые сначала подошли на улице к одному из иностранцев и, представившись сотрудниками полиции, проехали по месту его временного проживания и стали требовать денежные средства.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Их водворили в изолятор временного содержания.

    — Благодаря оперативной работе сотрудников полиции личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Мы пресекли их дальнейшие попытки введения граждан в заблуждение и вымогательства под видом сотрудников полиции. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, — информировал начальник управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

    Начальник управления криминальной полиции города Асхат Даулетияров отметил, что работа по выявлению подобных схем продолжится, а все факты противоправной деятельности будут тщательно расследованы.

    Ранее в Атырау полицейские задержали 36-летнюю журналистку, подозреваемую в вымогательстве 10 миллионов тенге.

    Теги:
    Полиция Борьба с преступностью Иностранцы Алматы Вымогательство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают