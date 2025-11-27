Лже-полицейские вымогали деньги у иностранцев в Алматы

Они вымогали денежные средства у граждан Китая.

По предварительным данным, злоумышленники завладели порядка 5,5 млн тенге.

Как выяснили правоохранители, действуя группой, подозреваемые сначала подошли на улице к одному из иностранцев и, представившись сотрудниками полиции, проехали по месту его временного проживания и стали требовать денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Их водворили в изолятор временного содержания.

— Благодаря оперативной работе сотрудников полиции личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Мы пресекли их дальнейшие попытки введения граждан в заблуждение и вымогательства под видом сотрудников полиции. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, — информировал начальник управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

Начальник управления криминальной полиции города Асхат Даулетияров отметил, что работа по выявлению подобных схем продолжится, а все факты противоправной деятельности будут тщательно расследованы.

Ранее в Атырау полицейские задержали 36-летнюю журналистку, подозреваемую в вымогательстве 10 миллионов тенге.