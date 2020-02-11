+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -4 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лже-полицейские ограбили узбекистанца в Туркестанской области

11 Февраля 2020 13:23
Поделиться:
Лже-полицейские ограбили узбекистанца в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашский РОП с заявлением обратился гражданин Узбекистана, его ограбили неизвестные лица. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
Число грабежей сократилось в Павлодарской области
Поймать преступника помог ветеран органов внутренних дел в Карагандинской области Напавшего на девушку вора арестовали полицейские в Темиртау У бизнесмена похитили $27,5 тысяч в Акмолинской области

По словам потерпевшего, после работы в Казахстане он возвращался домой на родину. Возле таможенного поста «Жибек жолы» к нему подъехала автомашина с неизвестными, которые представившись сотрудниками полиции, попросили предъявить документы.

Он сказал, что он является гражданином другого государства, лже-полицейские потребовали сесть к ним в машину. Отъехав в сторону, угрожая физической расправой, злоумышленники потребовали отдать деньги и забрали 60 тысяч тенге. Факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 191 УК РК «грабеж».

Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным по задержанию подозреваемых. Майор полиции Максат Пернебаев и капитан полиции Газиз Акбердиев совместно с сотрудниками пробации задержали подозреваемых лже-полицейских.

В ходе следствия установлено, что оба задержанных являются ранее судимыми. Они признались, что пошли на ограбление в целях лёгкой наживы. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.

Гражданин Узбекистана выразил огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП, которые, проявив оперативность и профессионализм, задержали грабителей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив