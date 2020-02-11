Лже-полицейские ограбили узбекистанца в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашский РОП с заявлением обратился гражданин Узбекистана, его ограбили неизвестные лица. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По словам потерпевшего, после работы в Казахстане он возвращался домой на родину. Возле таможенного поста «Жибек жолы» к нему подъехала автомашина с неизвестными, которые представившись сотрудниками полиции, попросили предъявить документы.

Он сказал, что он является гражданином другого государства, лже-полицейские потребовали сесть к ним в машину. Отъехав в сторону, угрожая физической расправой, злоумышленники потребовали отдать деньги и забрали 60 тысяч тенге. Факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 191 УК РК «грабеж».

Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным по задержанию подозреваемых. Майор полиции Максат Пернебаев и капитан полиции Газиз Акбердиев совместно с сотрудниками пробации задержали подозреваемых лже-полицейских.

В ходе следствия установлено, что оба задержанных являются ранее судимыми. Они признались, что пошли на ограбление в целях лёгкой наживы. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.

Гражданин Узбекистана выразил огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП, которые, проявив оперативность и профессионализм, задержали грабителей.