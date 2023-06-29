Люксембург увеличит грузоперевозки через аэропорт Астаны до 42 раз в неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Люксембург подписали меморандум о регулярных авиаперевозках. В соответствии с соглашением планируется втрое увеличить количество еженедельных транзитных авиарейсов через Астану, передает МИА «Казинформ».

В Международном аэропорту Астаны состоялась встреча 77-го рейса грузовой авиакомпании Cargolux. По международной традиции прибывший самолёт пропустили через водную арку.

В торжественном мероприятии приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев и председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Ергазы Жолдасов, а также руководство Cargolux, прибывшее в Казахстан с первым официальным визитом.

В рамках мероприятия главы МИИР РК и МИЕД Люксембурга подписали меморандум о воздушном сообщении между двумя странами.

«Прежде были чартерные рейсы, теперь они стали регулярными. Причем, если ранее рейсы из Люксембурга осуществлялись 7 раз в неделю, теперь, на основе подписанного меморандума, их количество увеличивается до 21 раза. Это ключевая договорённость. После Франции и Финляндии, Люксембург это третья страна, с которой мы подписываем 5-й уровень открытости в рамках правил «открытого неба», - сказал на брифинге для СМИ глава МИИР РК М.Карабаев.

По словам министра, данное соглашение открывает новые возможности для авиационной отрасли Казахстана и позиционирования страны как ключевого транзитного хаба на пространстве между Европой и Юго-Восточной Азией.

«Привлечение новых транзитных рейсов также дает дополнительные возможности для роста профессиональных компетенций казахстанских авиаторов. Кроме того, это новые возможности и для предпринимателей: в Казахстане будут выгружаться грузы, которые могут найти спрос на местном рынке, а в Астане будет загружаться продукция в страны Европы и Юго-Восточной Азии», добавил министр.

Свой первый рейс в Астану Cargolux выполнила 1 мая. На сегодняшний день авиакомпания выполняет 7 рейсов в неделю, связывая Люксембург с городами Китая и Японии через аэропорт Астаны. В рамках межправительственного соглашения в дальнейшем планируется увеличение частоты регулярных грузовых рейсов до 42 в неделю в обе стороны.

«Сегодня мы подписали данный меморандум, потому что собираемся увеличить частоту грузовых рейсов, которые проходят через аэропорт столицы Казахстана. В будущем мы надеемся, что это приведет к росту объемов грузоперевозок через аэропорт Астаны, так как мы соединяем Европу и Азию», - отметил президент авиакомпании «Cargolux» Ричард Форсон.

Cargolux Airlines International S.A. основана в 1970 году в Люксембурге. Это крупнейший в Европе грузовой перевозчик, эксплуатирующий 30 самолетов Boeing 747 и выполняющий рейсы в более, чем 50 пунктов назначения по всей Земле. В 75 офисах компании трудятся более 2,5 тысяч сотрудников. Cargolux является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Напомним, что в соответствии с новым генеральным планом развития столичный аэропорт активно реализует программу по созданию торгово-логистического хаба.