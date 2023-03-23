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Люксембург: три года бесплатного проезда

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Марта 2023, 05:15
Люксембург: три года бесплатного проезда

ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Прошло три года с тех пор, как Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. И результат более чем положительный. Пассажиры довольны системой, которая позволяет им путешествовать легко и с пользой для окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Финансируется эта инициатива за счет налогов.

«Это значительные расходы, но вы должны знать, что они фактически покрываются налогами. Они оплачиваются всеми налогоплательщиками. В этом есть большая справедливость, потому что очевидно, что те, кто платит мало налогов, не платят ничего или очень мало в этой системе, она действительно бесплатна. А те, кто платит больше налогов, очевидно, вносят сюда немного больше», - считает Франсуа Бауш, министр мобильности Люксембурга.

И хотя автомобильная культура все еще очень распространена, некоторые пользователи бесплатной транспортной системы уже называют ее «фундаментальным правом».

«Это позволяет всем жителям приграничья, особенно Бельгии, Германии и Франции, легко путешествовать. Кроме того, это хорошая форма свободы. Здесь меньше контролеров, меньше хлопот... Поскольку это бесплатно, легче быстро принять решение, выбрать между общественным транспортом и личным автомобилем. Это означает, что это очень позитивно для окружающей среды и практично», - отмечают пассажиры.


Экология   Транспорт   Евросоюз   Европа  
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