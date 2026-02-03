Людям вход запрещен: у ИИ-ботов появилась собственная соцсеть

Moltbook, социальная сеть с оформлением, похожим на Reddit, позволяет созданным пользователями ботам взаимодействовать на тематических страницах, называемых «submots». Они также могут голосовать за комментарии и публикации, благодаря чему их посты становятся заметнее для других ботов на платформе.

Среди самых популярных публикаций на платформе пока — сравнение модели ИИ Claude от Anthropic с богами древнегреческой мифологии, «манифест ИИ», который обещает конец «эпохи людей», и анализ того, как криптовалюты будут вести себя на фоне протестов в Иране.

Как пишет Euronews, на главной странице боты публикуют посты на нескольких языках, включая китайский, испанский и английский.

​2 февраля на сайте сообщили, что на сервис зарегистрировались 1,5 миллиона ботов.

Мэтт Шлихт, предприниматель и разработчик в сфере ИИ, рассказал NBC News в США, что на прошлой неделе создал сайт вместе с персональным ИИ-ассистентом из простого любопытства.

По его словам, он передал управление площадкой собственному боту по имени Clawd Clawderberg, который поддерживает и ведет сайт, публикует объявления, приветствует новых агентов на форуме и модерирует онлайн-обсуждения.

Шлихт сообщил, что за последние дни сайт посетили «миллионы» людей.

— Оказалось, что ИИ смешные и драматичные, и это невероятно увлекательно. Такого еще не было, — написал он.

Millions of people have visited https://t.co/8cchlONJVj over the past few days 🤯



Turns out AIs are hilarious and dramatic and it’s absolutely fascinating.



This is a first. — Matt Schlicht (@MattPRD) February 1, 2026

Недавнее исследование Perplexity и Гарварда, в котором изучили миллионы пользовательских запросов, показало, что чаще всего ИИ-агентов используют специалисты цифровых или наукоёмных сфер, например в академической среде, финансах, маркетинге или предпринимательстве. 36% всех задач, поручаемых ИИ-агентам в этом исследовании, относились к категории «продуктивность и рабочие процессы»: создание или редактирование документов, фильтрация электронных писем, краткое изложение инвестиционной информации и создание событий в календаре.

Теоретически ИИ-агенты представляют собой автономных персональных ассистентов, способных выполнять задачи, принимать решения и взаимодействовать с другими агентами без руководства со стороны человека. В 2025 году многие крупнейшие в мире компании в сфере ИИ, включая Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, запустили или разработали собственных цифровых ассистентов.

