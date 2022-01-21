Людмила Ли: Сегодня важно сплотиться вокруг Президента
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В эти дни каждый казахстанец, осознавая, что без мира, единства и политической стабильности в государстве не может быть жизни вообще, понимает, как сегодня важно сплотиться вокруг Президента и поддержать все его инициативы, говорит руководитель Атырауского корейского этнокультурного объединения «Тхоньиль-Атырау» Людмила Ли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В дни трагических событий в Казахстане все региональные центры Ассоциации корейцев Казахстана выступили в поддержку Президента страны Касым-Жомарта Токаева. И сегодня, когда мы говорим о таких важных понятиях, как мир, согласие и единство, то глубоко осознаем истинный смысл этих слов. В эти дни каждый казахстанец, осознавая, что без мира, единства и политической стабильности в государстве не может быть жизни вообще, понимает, как сегодня важно сплотиться вокруг Президента и поддержать все его инициативы.
Хочется отметить, что все черные дни, накрывшие Казахстан в начале нового года, Глава государства не сходил с экранов телевизоров, новостных лент и круглосуточно был на связи с народом. А выступление Главы государства 11 января стало очень важным для общества именно в эти минуты: людям дали надежду и гарантию на установление стабилизации ситуации в целом.
В ходе своей речи К. Токаев затронул самые значимые блоки политических реформ, которые предстоит воплотить в жизнь. И в озвученных инициативах Президент страны дает понять, что недовольства и требования народа услышаны, и государство реагирует.
Все задачи, касающиеся социально-экономических сфер, реорганизации системы обеспечения национальной безопасности, правоохранительных органов, банковского сектора, передачи утилизационного сбора государству, недопущения повышения цен на топливо и продукты питания, на товары первой необходимости, рост доходов населения по мере роста экономики и о диспропорциях развития регионов, будут решены.
Думаю, именно такие дни напоминают всем нам, насколько важны в такой многонациональной стране, как Казахстан, мир, согласие и единство народа, живущего под одним шаныраком. Біз біргеміз. Наша сила – в единстве и сплоченности»,- говорит Людмила Ли.
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