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Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
22 Сентября 2022, 17:31

Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Турксибского района Алматы просят акима города перенести угольную базу, которая расположена по улице 70-й разъезд. По их словам, база загрязняет окружающую среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка на встрече с акимом Ерболатом Досаевым заявила, что жители 33 года не могут решить этот вопрос.

«У нас на 70 разъезде люди живут в «угольной шахте». В 20 метрах от них находятся две угольные базы. Их надо перенести за город. Все дома здесь уже газифицированы, эти «шахты» нам не нужны. На уровне районного акимата этот вопрос не решается, не они землю давали. Вначале целевое назначение у них было совсем другое. Мы 33 года не можем решить этот вопрос», - обратилась женщина.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что это нелегкий вопрос.

«Эта земля частная. Мы можем поговорить относительно их работы на будущее. Вы говорите, что 33 года уже соседствуете, вас газифицировали, и угольные базы вам уже не нужны. Но, к сожалению, в городе не все дома газифицированы. Постараемся через год полностью газифицировать город. Переговоры можно провести с собственниками, но они у меня попросят землю, куда перевозить, пути и так далее. Давайте мы начнем процесс переговоров, но быстрое решение не обещаю. Попробуем с ними обсудить, чтобы они хотели на будущее. Если уголь для Алматинской области, то постараемся поговорить с акимом области, чтобы перенести угольные базы от вас», - сказал аким Алматы.

Ранее алматинцы, проживающие в жилом комплексе «Номад», просили акима перенести завод тяжелого машиностроения за черту города, так как его работа вредит здоровью горожан.

Также горожане просили акима города закрыть цементный завод, расположенный близко к их домам.


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