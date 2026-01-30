Люди живут в доме, признанном аварийным 15 лет назад в Атырау

Дома с разрушенными стенами и обвалившимися крышами есть и на улице Шукира Еркинова. Аварийные дома № 4 и № 4а были построены около 70 лет назад. Несмотря на неоднократные обещания акимата переселить жильцов, вопрос до сих пор не решен.

— Ранее нас собирали в школе и обещали переселить в многоквартирный дом в микрорайоне «Огородный». Такое обещание давал аким города Шакир Кейкин. Однако в этом году ситуация изменилась. Сейчас дом, в котором мы живем, не состоит ни на чьем балансе. Также нет кооператива собственников жилья, рассказала жительница Фариза Сарсенгалиева.

По словам жильцов, они ежегодно делают ремонт и стараются поддерживать квартиры в порядке. Однако стены покрываются плесенью, и жить в доме становится невозможно.

— Если бы в доме было тепло и чисто, мы бы продолжали здесь жить, несмотря на его ветхость. Но отопления нет. Тепло до квартир не доходит. Мы вынуждены ходить дома в верхней одежде. Некоторые соседи снимают жилье в другом месте. Те, у кого нет такой возможности, остаются здесь. Мебель покрылась плесенью. Люди берут кредиты, делают ремонт, но ситуация не меняется, — говорит жительница Айзада Бейсембай.

Как сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Атырау, на улице Шукира Еркинова расположены три аварийных дома. В одном доме — 22 квартиры. Эти дома были признаны аварийными в 2011 году.

— Существует дорожная карта, утвержденная заместителем акима Атырауской области, рассчитанная до 2029 года. В начале года принято решение о сносе двух аварийных домов. Оставшиеся 89 домов планируется расселить до 2029 года. За счет бюджетных средств приобретаются квартиры для жителей аварийных домов, — сообщила заведующая сектором городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Гульжамал Жолдасова.

По данным отдела, в среднем в год переселяют 7–8 аварийных домов. При этом, чтобы решить проблему в ближайшие 3 года, необходимо переселять не менее 29 домов ежегодно.

Отметим, что в Атырауской области в 2023 году было переселено 13 домов, в 2024 году — 24 дома, в 2025 году — 20 домов.