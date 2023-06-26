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Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июня 2023, 03:16
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие Фото: euronews.com

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Аттракцион Jetline сошел с рельсов в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме. Один человек погиб, девять получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Аттракцион сошел с рельсов, люди вылетели из него и упали на землю. 35-летняя женщина погибла. Всех пострадавших доставили в больницу. Трое из них - в тяжелом состоянии.

Парк закрыли на неопределенный срок. Туда прибыли машины скорой помощи, спасатели и вертолет.


На сайте Gröna Lund отмечается, что горка Jetline, на которой произошла трагедия, способна разгоняться до 90 км/ч. Ее высота - 30 метров. Ежегодно на ней катается миллион посетителей.


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