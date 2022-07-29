29 Июля 2022 19:38

Люди умирали в разгар пандемии из-за протоколов лечения – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют видео с участием российского врача Владислава Шафалинова. Он говорит о том, что в разгар пандемии COVID-19 людей намеренно убивали, следуя опасным протоколам лечения. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Владислав Шафалинов - хирург, который неоднократно делал необоснованные и ложные заявления о COVID-19. В частности, он говорил о том, что эта болезнь не опасна, а осложнения вызывает паника среди заболевших. Он также утверждал, что вакцины против COVID-19 опасны, так как они якобы провоцируют онкологические заболевания. Эти теории опровергли фактчекеры портала Delfi.lt .

Подобные идеи ставят под сомнение компетентность Шафалинова и дают понять, что он не обладает достаточным количеством научных данных, чтобы рассуждать о пандемии COVID-19 и протоколах лечения этого заболевания.

Его слова о том, что люди умирали из-за неправильных и опасных протоколов лечения, легко опровергаются статистикой. К примеру, в Казахстане общее количество заболевших COVID-19 составило 1 326 190 человек. Из них скончались 13 664 человека. При этом госпитализировано было гораздо больше людей. Летом 2020 года, когда заболеваемость КВИ в Казахстане достигла своего пика, больницы в стране были переполнены.

Аргумент о том, что протокол лечения COVID-19 менялся несколько раз и поэтому правильным быть не может, несостоятелен. Дело в том, что COVID-19 – это новая болезнь, которая не была известна до конца 2019 года. Поэтому ее симптомы, течение, методы лечения и последствия изучались в ходе пандемии. По мере того как ученые больше узнавали о лечении болезни, менялись и протоколы лечения. С тем, как помогают больным в Казахстане, можно ознакомиться в открытом доступе и убедиться, что никаких смертельно опасных методов лечения в протоколах нет.

Что же касается смертности среди госпитализированных пациентов, то ее исследовали ученые. Результаты этих работ опубликованы в Сети. Из них не следует, что протоколы лечения ведут к смерти людей.

Таким образом, распространяемое интервью содержит в себе фейковые утверждения. Во-первых, Владислав Шафалинов не является авторитетным источником информации по теме COVID-19, а во-вторых, его идеи противоречат имеющейся статистике по госпитализации и смертям.