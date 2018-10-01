Люди уезжают за рубеж, потому что не доверяют нашим учебным заведениям - Н. Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил проблемы в отечественном образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас образование государственное, медицина государственная, деньги выделяются, почему люди жалуются? Меня это сильно интересует. Ладно северные, уже и с Талдыкоргана, с Алматинской области туда (за границу на обучение в ВУЗы) едут, почему Ерлан (Сагадиев, министр образования и науки РК)? В этом году меньше стало?», - спросил Нурсултан Назарбаев главу Минобразования.



На что министр ответил, что выезд на учебу в зарубежные высшие учебные заведения является глобальным трендом.



«Это глобальный тренд. Однако только 7% собираются остатьтся (за рубежом), остальные планируют вернуться», - пояснил Ерлан Сагадиев.



Президент заявил, что выезд молодежи на учебу за рубеж является оценкой нашего высшего образования.



«Это и есть оценка наших вузов, не доверяют качеству образования, там лучше. Может быть, там привлекают меньшим спросом, у нас ЕНТ не прошли, а там принимают их, может быть. Но в основном люди уезжают потому, что не доверяют нашим ученым заведениям», - резюмировал Глава государства.