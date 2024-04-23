Люди только въезжают в новый дом, а он уже начинает сыпаться - Премьер о проблемных объектах

На сегодня по Казахстану насчитывается 39 наиболее проблемных объектов, сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства передает корреспондент агентства Kazinform.

- Еще одним важным вопросом является обеспечение качества строительства и соответствие законодательству. Это вызывает самое большое количество жалоб со стороны населения. Люди возмущены тем, что они только въезжают в новый дом, а он уже начинает сыпаться. Такие примеры можно часто увидеть в масс-медиа. Это не должно быть проблемой только самих жильцов, - высказался Премьер-министр.

Как отметил О.Бектенов, строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строительства. А при выявлении недостатков – оперативно их исправлять.

Премьер подчеркнул, что из-за нарушений нормативных требований в ряде регионов годами не завершаются проблемные объекты. Плюс к этому, имеются большие риски возникновения новых долгостроев.

- На сегодня по республике насчитывается 39 наиболее проблемных объектов. К примеру, в Актюбинской области уже 2 года ведутся судебные разбирательства по 11 проблемным объектам с обманутыми дольщиками. В Астане жилищный комплекс «Араби-2 – Гранитный-2» признан проблемным уже более 10 лет назад. Около 200 семей не могут получить жилье, - сообщил О.Бектенов.

Кроме того, много объектов находятся в зоне риска из-за проблем с документацией и необходимыми разрешениями.

- В столице компанией G-Park строится 7 жилых домов без разрешительных документов. А ведь около 3,5 тыс. семей вложили в них свои средства. В Атырауской области таких объектов 39. В целом в стране, по данным Министерства промышленности, насчитывается свыше 340 незаконно строящихся жилищных комплексов. Это, в первую очередь, недоработка со стороны акиматов, - заявил Премьер.

Он поручил Министерству промышленности совместно с регионами до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности строительства и наличия документации. Также по итогам ревизии в течение месяца актуализировать ранее принятую Дорожную карту по завершению проблемных объектов, и обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок.