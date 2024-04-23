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    11:23, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Люди только въезжают в новый дом, а он уже начинает сыпаться - Премьер о проблемных объектах

    Олжас Бектенов поручил до конца недели выплатить единовременную компенсацию пострадавшим от паводков
    Фото: Правительство РК

    На сегодня по Казахстану насчитывается 39 наиболее проблемных объектов, сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Еще одним важным вопросом является обеспечение качества строительства и соответствие законодательству. Это вызывает самое большое количество жалоб со стороны населения. Люди возмущены тем, что они только въезжают в новый дом, а он уже начинает сыпаться. Такие примеры можно часто увидеть в масс-медиа. Это не должно быть проблемой только самих жильцов, - высказался Премьер-министр.

    Как отметил О.Бектенов, строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строительства. А при выявлении недостатков – оперативно их исправлять.

    Премьер подчеркнул, что из-за нарушений нормативных требований в ряде регионов годами не завершаются проблемные объекты. Плюс к этому, имеются большие риски возникновения новых долгостроев.

    - На сегодня по республике насчитывается 39 наиболее проблемных объектов.  К примеру, в Актюбинской области уже 2 года ведутся судебные разбирательства по 11 проблемным объектам с обманутыми дольщиками. В Астане жилищный комплекс «Араби-2 – Гранитный-2» признан проблемным уже более 10 лет назад. Около 200 семей не могут получить жилье, - сообщил О.Бектенов.

    Кроме того, много объектов находятся в зоне риска из-за проблем с документацией и необходимыми разрешениями.

    - В столице компанией G-Park строится 7 жилых домов без разрешительных документов. А ведь около 3,5 тыс. семей вложили в них свои средства. В Атырауской области таких объектов 39. В целом в стране, по данным Министерства промышленности, насчитывается свыше 340 незаконно строящихся жилищных комплексов. Это, в первую очередь, недоработка со стороны акиматов, - заявил Премьер.

    Он поручил Министерству промышленности совместно с регионами до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности строительства и наличия документации. Также по итогам ревизии в течение месяца актуализировать ранее принятую Дорожную карту по завершению проблемных объектов, и обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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