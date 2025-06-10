Люди с донорскими органами соревновались по пяти видам спорта в Караганде

Организаторы турнира хотят привлечь внимание общественности к развитию трансплантации и показать, что после пересадки органов можно вести активный образ жизни.

Состязания пройдут в течение пяти дней, участники будут соревноваться в плавании, боулинге, волейболе, настольном теннисе и дартсе. Старты проходят на трёх площадках: во Дворце спорта имени Н. Абдирова, спортивном комплексе «Жастар» и боулинге «Бумер». В связи со спецификой состязаний они совмещены с медицинскими мероприятиями – процедурой диализа.

Возраст спортсменов – от 18 до 60 лет и выше. Победители и призёры определятся в пяти возрастных группах.

Организатор соревнований – общественное объединение «Өмір тынысы» при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК и акимата Карагандинской области.

– Такие соревнования в нашей стране проводятся с 2017 года, в столице и других городах. В Караганде впервые, мы благодарны властям за содействие. В этих соревнованиях участвуют 140 человек – это и перенёсшие трансплантацию и те, кто находится на диализе. Мы хотим, чтобы люди понимали: трансплантация даёт возможность человеку вернуться к полноценной жизни. А заниматься спортом нам не только не вредно, но даже нужно по медицинским показаниям, – говорит председатель ОО «Өмір тынысы» Жанибек Успанов.

Он первый в Казахстане пациент, кому в 2012 году на родине было пересажено донорское сердце. С тех пор Жанибек Успанов поднимает в стране проблемы трансплантации, помогает жить тем, кто столкнулся с этим напрямую. Он занимается разными видами спорта, победитель и призёр международных соревнований.

Победителей соревнований в Караганде могут пригласить в национальную сборную для участия в международных турнирах.

Кроме того, в рамках спортивного события запланирована конференция на тему развития донорства и трансплантации с участием представителей государственных органов и неправительственного сектора.

Ранее сообщалось, что команда врачей и инженеров Центра Сердца UMC под руководством Юрия Пя представит на Expo 2025 в Осаке уникальную медицинскую разработку — систему ALEM. Это устройство создано для сохранения и транспортировки донорских сердец и позволяет продлить срок их жизнеспособности до 24 часов, что в четыре раза дольше, чем при традиционных методах.