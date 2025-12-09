Людей эвакуировали из ТРЦ после сообщения о заминировании в Алматы

Сегодня утром в Алматы поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в торгово-развлекательном центре Mega Alma-Ata. Полиция вывела посетителей и сотрудников из здания. Как сообщают очевидцы, рядом с ТРЦ находятся машины скорой помощи и полициии.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

— Поступило анонимное сообщение о возможном заминировании торгового дома. В рамках мер первичного реагирования на подобного рода сообщения была незамедлительно организована работа всех экстренных служб и оперативных подразделений города, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции уточнили, что для обеспечения безопасности людей проведена эвакуация посетителей и персонала, а также осуществляется комиссионный осмотр здания специалистами.

— Вместе с тем, сотрудники полиции занимаются установлением личности анонима, который сделал ложное сообщение, который будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — добавили в ДП Алматы.

Полиция просит граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, строго соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, а также следовать всем инструкциям для обеспечения собственной безопасности.

Полиция напоминает, что ложные сообщения о минировании создают угрозу жизни и здоровью граждан и рассматриваются как серьезное преступление. Ответственность и внимательность жителей являются важной составляющей безопасности города.

Позже в департаменте полиции Алматы сообщили, что по обеим локациям проведен комплексный комиссионный осмотр экстренными оперативными службами. Взрывные устройства не обнаружены, объекты возвращены к штатному рабочему режиму.

Напомним, два года лишения свободы получил сообщивший о заминированном автовокзале столицы акмолинец. Мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления и признался, что просто хотел попасть в тюрьму, где есть бесплатное питание и проживание.