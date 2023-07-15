Людей эвакуировали из ТРЦ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного ДЧС сообщили о том, что во время пожара в ТД «Аружан» жертв и пострадавших не было. Как стало известно, на 3 этаже торгового дома частично загорел батут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 июля в 13:26 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о возгорании на 3 этаже ТД «Аружан». По прибытию столичных пожарных уже через 4 минуты наблюдалось задымление, незамедлительно огнеборцами проведена проверка на наличие людей. Люди эвакуировались самостоятельно», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Как установлено, на третьем этаже горел частично батут на площади 1 кв.м. Потушено порошковым огнетушителем работниками торгового дома до прибытия пожарного подразделения. Жертв и пострадавших нет.